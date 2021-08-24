Захваченный в Кабуле украинский самолет выкупили богатые афганцы

За лайнер заплатили золотом и драгоценными камнями.

По сообщениям интернет-издания "Страна.ua", украинский самолет, якобы угнанный в Афганистане, был выкуплен состоятельными афганскими бизнесменами.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан страны из Афганистана, похитили злоумышленники, чтобы кого-то вывезти в Иран. Позже пресс-секретарь МИД Олег Николенко опроверг эту информацию и рассказал, что все украинские лайнеры без проблем вернулись в страну.

Источник уточнил, что угона не было, и на украинском самолете в Иран отправились зажиточные афганские бизнесмены и их семьи, заплатившие за место на борту:

Шииты-хазарейцы заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями.

Также издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что большая часть афганских беженцев, эвакуированных на украинских самолетах, покупают места на борту за немалые деньги, и все платежи "идут мимо официальной кассы".

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