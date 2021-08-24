В МИД Украины опровергли новость о захвате самолёта в Кабуле

Представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг новость об угоне украинского самолёта в аэропорту Кабула, столицы захваченного талибами* Афганистана.

По данным Олега Николенко, украинские самолёты спокойно покинули Афганистан. Было три рейса, помогли улететь 256 беженцам. Спикер сообщил:

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности".

Также представитель сказал, что обстановка в аэропорту столицы "приближена к хаосу", огромное количество афганцев надеются улететь из Афганистана.

Информацию о захвате украинских самолётов в Кабуле сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он утверждал, что самолёт украли неустановленные личности и отправились в Иран.

Напомним, что сегодня последняя провинция, которая сопротивлялась господству боевиков "Талибана"*, запланировала капитуляцию. По словам военных, они устали от войны и не могут больше бороться из-за отсутствия оружия.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.