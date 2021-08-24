В Афганистане неизвестные угнали украинский самолёт

Похитители отправились в Иран.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал в эфире "Громадське радио", что украинский самолет, который должен был вывезти граждан страны из Афганистана, похитили неизвестные и эвакуировали на нем людей в Иран.

Енин рассказал, что инцидент произошел еще в прошлый вторник, но не уточнил, чем все закончилось:

Наши следующие три попытки по эвакуации граждан также не увенчались успехом, потому что украинским пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта.

По словам замглавы МИД Украины, в последние дни вся дипломатическая служба под руководством министра Дмитрия Кулебы трудилась в режиме "краш-теста".

23 августа третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами вернулся на Украину с 98 пассажирами на борту.

В данный момент все наземные пограничные переходы из Афганистана находятся под контролем движения "Талибан"*. Эвакуация граждан возможна лишь через единственный кабульский аэропорт, который удерживают военнослужащие США и стран НАТО.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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