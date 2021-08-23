Читатели считают, что главными жертвами в данной ситуации стали британские налогоплательщики.
Читатели издания Daily Mail раскритиковали операцию по спасению элитного британского спецназа из афганского Кандагара.
Ранее стало известно, что отряду британских военных пришлось бежать из захваченного талибами Кандагара. Солдаты подали сигнал тревоги в пустыне, после чего самолет эвакуировал людей.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
19 августа в Сочи стартовал ежегодный международный музыкальный конкурс "Новая волна — 2021", однако вместо слов восторга и радости от встречи с популярными артистами зрители в зале и телезрители испытали совсем другие эмоции.