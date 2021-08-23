"Стыдно": британцы критикуют своих солдат, сбежавших от талибов в Афганистане

Читатели считают, что главными жертвами в данной ситуации стали британские налогоплательщики.

Читатели издания Daily Mail раскритиковали операцию по спасению элитного британского спецназа из афганского Кандагара.

"Националистическая пропаганда работает. Сверхсекретная воинская часть, которую никто не видел, но нам говорят, что она очень крутая", — написал пользователь Do Not Try And Argue.

"Настоящие жертвы в этой ситуации — это британские налогоплательщики". (qlswtwen530)

"Операция в Афганистане - это провал". (epc)

"Прекратите хвастаться! Вы, скорее всего, заплатили талибам, чтобы они выпустили людей". (Mr_X)

"Армию с новейшим оружием стоимостью в миллиарды долларов прогоняют люди в сандалиях с древним оружием. Стыдно". (jkay11111)

"Похвастаемся операцией, но не будем обращать внимания на то, что за 20 лет они так и не смогли одолеть "Талибан"*, — резюмировали читатели.

Ранее стало известно, что отряду британских военных пришлось бежать из захваченного талибами Кандагара. Солдаты подали сигнал тревоги в пустыне, после чего самолет эвакуировал людей.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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