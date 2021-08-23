Президент Белоруссии обвинил Польшу в пограничном конфликте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в устройстве пограничного конфликта.

По информации БелТА, об инциденте на границе Александр Лукашенко сообщил на внеочередной сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как рассказал президент, с территории Польши на границу с Белоруссией были выдавлены несколько десятков нелегальных мигрантов.

«Отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию …. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью», - заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что оказавшиеся на границе мигранты – это афганцы.

Он рассказал, что через Белоруссию на Запад за последние несколько суток прошли, возможно, сотни беженцев из Афганистана.

«Через Беларусь, вы были правы, несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев - не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад», - сообщил Александр Лукашенко.

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