Литва вручила ноту протеста Белоруссии из-за нарушения границы погранохраной

Белоруссии вручили ноту протеста из-за нарушения сотрудниками её погранохраны литовской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

По его словам, Литва проинформировала Белоруссию о серьёзной озабоченности провокацией на границе, на которой и без того напряжённая ситуация. Минску рекомендовано воздержаться от шагов, которые могут быть восприняты как провокационные.

Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что о происшествии на литовско-белорусской границе проинформированы также ЕС и НАТО.

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила о незаконном пересечении границы 12 сотрудниками белорусской погранохраны.

По информации литовского МВД, инцидент произошёл возле пограничной станции Гинтарас Жагунис. Там белорусские пограничники, пытаясь силой втолкнуть в Литву 35 нелегальных мигрантов, сами оказались на территории этой республики.

Агне Билотайте подчеркнула, что Литва не будет мириться с этой провокацией со стороны Белоруссии.

В МВД отметили, что инцидент с белорусской погранохраной — далеко не единственное происшествие, случившееся на литовско-белорусской границе в последнее время.

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