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В Германии возмущены скромным приемом Меркель в Киеве

Мир » Европа » Евросоюз

Среди встречавших канцлера ФРГ не оказалось первых лиц Украины.

Немецкий журналист Йорг Бланк возмутился в Twitter из-за того, как скромно встретили в Киеве канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

На кадрах из аэропорта "Борисполь", опубликованных Бланком, хорошо видно, что Меркель встречали несколько человек, но среди них не оказалось первых лиц Украины.

Журналист назвал такой прием "будничным" и отметил, что "не было даже мэра Киева":

Недавно Зеленский обвинил Меркель в неэффективной политике в отношении России. Он делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве?

Ранее Виталий Кличко заявил, что служба безопасности аэропорта отказалась пропустить его встречать Меркель, хотя изначально он должен был участвовать в церемонии в качестве мэра украинской столицы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посещала Киев 23 августа с официальным однодневным визитом.

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Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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