ВОЗ назвала место с историческим максимумом смертности от коронавируса

Смертность от "ковида" в Западной Африке выросла на 193%. Число летальных исходов достигло пика за всю пандемию инфекции. Катастрофическую ситуацию обсуждали на брифинге Всемирной организации здравоохранения.

Также сотрудники отметили заболевших острой лихорадкой Эбола и заразившихся вирусом Марбург, которые усложняют эпидемиологическую обстановку. Кроме того, в Западной Африке фиксируют всё больше случаев холеры и других опаснейших заболеваний.

Особенно много вспышек заражений в таких странах, как:

Кот-д'Ивуар;

Гвинея;

Нигерия.

Представитель ВОЗ Матшидисо Моэти прокомментировала ситуацию:

"Ситуация осложняется еще и тем, что в двух странах региона выявлены больные с опасными заболеваниями: лихорадкой Эбола в Кот-д'Ивуаре и лихорадкой Марбург в соседней Гвинее".

Напомним, что в 2015 году сотрудники ВОЗ заявили, что искоренили полиэмилит, однако 17 августа этого года в Уганде обнаружили вспышку этой болезни. Это произошло из-за пандемии "ковида": снижаются темпы вакцинации против других вирусов.

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