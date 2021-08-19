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Специалист объяснил, почему нет лекарства от коронавируса

Здоровье

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил отсутствие лекарства от COVID-19. Об этом он рассказал РИА Новости.

Специалист объяснил, почему нет лекарства от коронавируса

Эксперт заявил, что фарминдустрия не начала производить лекарство прямого воздействия из-за отсутствия исследований нового вируса. Представители фарминдустрии предполагали, что COVID-19 будет сезонной инфекцией, не требующей лекарства.

Горелов рассказал, что ученые будут продолжать исследования коронавирусной инфекции, чтобы определить нулевой источник вируса и выявить закономерности видовой передачи.

Специалист отметил, что разработка отдельных лекарств требует намного больше времени, чем создание вакцины. По его словам, уже ведутся исследования по разработке лекарства от коронавируса.

Горелов также назвал болезни, которые не имеют лекарств, но имеют вакцины — бешенство и корь.

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Автор: Владан Джурич, Куратор: Елена Андреева
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