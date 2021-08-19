Пресса называет решения Кремля "грамотными".
Японское издание JB Press опубликовало материал, в котором описано, как российская экономика преодолевает трудности, связанные с коронавирусными ограничениями.
Автор Тэцуя Умэцу отмечает, что раны, нанесенные России пандемией, оказались не столь глубокими по сравнению с другими развитыми или быстроразвивающимися странами.
Умэцу назвал грамотным решение Кремля не останавливать промышленное производство в регионах и подчеркнул, что это помогло России легче пережить снижение экономических показателей.
В публикации также упоминается, что переход на дистанционную работу способствовал появлению новых возможностей для бизнеса в других странах. К примеру, японские производители элетроники отчитались о большом спросе на их продукцию в России.
При этом Умецу признал, что в российской экономике еще существуют направления, над которыми стоит поработать: например, рост инфляции, вызывающий беспокойство в деловом сообществе.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Китае рассказали о "грозном сигнале" России Западу.
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