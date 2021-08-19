В Китае рассказали о "грозном сигнале" России Западу

Пресса подробно рассказывает о том, как Москва наращивает мощь.

Китайское издание "Синьхуа" опубликовало материал о том, как Россия наращивает мощь военно-морского флота и "подает сигнал Западу".

По словам издания, Россия продолжает строить новые корабли, используя передовые разработки, среди которых стоит выделить атомные подводные лодки "Белгород" и "Князь Олег". Также в скором времени должны появиться новый десантный корабль и фрегат-невидимка.

Кроме того, Кремль регулярно проводит военные учения за пределами собственных территориальных вод, имитируя боевые действия в Средиземном море и Тихом океане:

С начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать мощь, давая отпор и посылая грозный сигнал Западу.

Автор отмечает, что России необходимо модернизировать ВМФ по причине ухудшения российско-американских отношений и необходимости обеспечения безопасности своих границ.

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