Спецслужбы Украины провели учения возле границы с Крымом

Украинские спецслужбы завершили антитеррористические тренировки в Херсонской области около границы с Крымом.

По словам представителей Министерства обороны, военные учения на этой территории происходят "днём и ночью", поскольку там находятся привлекательные для террористов объекты. В пресс-службе рассказали об участниках тренировок:

"Состав группировки войск, которая несёт боевую службу на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым".

Сотрудники спецслужб закрепили обеспечение защиты граждан и военных объектов от террористических атак. Основная цель мероприятий — потренироваться выявлять и обезвреживать диверсионно-разведывательные сообщества.

Напомним, что четвёртого августа возле границы с Крымом проводились учения десантников. Они тренировались на постах наблюдения. По мнению Сергея Наева, командира Объединённых сил ВСУ, подобные мероприятия — "обычное дело" для воинов южного направления.

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