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В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком

Политика

По словам Александра Молохова, участникам саммита было бы полезно узнать, как к ним относятся жители Крыма.

В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал цирком приглашение России на саммит "Крымская платформа".

17 августа глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не приглашала российскую сторону к участию в международном саммите "Крымской платформы", но готова к диалогу с Россией о Крыме. Подобное заявление многих удивило, ведь ранее Кулеба лично звал представителей России на саммит.

По словам Молохова, подобное приглашение похоже на диалог с "драконовскими условиями":

В общем, все как всегда — цирк с конями.

Также Молохов подчеркнул, что "ради смеха" как руководитель Международной ассоциации "Таврида", учрежденной в Брюсселе, подал на официальном сайте "Крымской платформы" заявку на участие в саммите в качестве спикера. По словам, Молохова участникам "Крымской платформы" было бы полезно узнать, как к ним относятся жители Крыма.

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"Крымская платформа". 40 стран подтвердили участие в саммите
Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
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