Постпред США при ООН о хаосе в аэропорту Кабула: "Друзья не висят на самолётах"

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отказалась считать союзниками афганцев, пытавшихся зацепиться за американский самолёт в аэропорту Кабула.

По информации "Известий", Линда Томас-Гринфилд, комментируя инцидент в афганском аэропорту одному из американских каналов, отметила:

"Мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолётах".

Постпред США при ООН заявила, что американские власти пытаются обеспечить "упорядоченный путь" эвакуации беженцев из Афганистана.

"Мы работаем над этим круглосуточно", — подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, 16 августа СМИ распространили видео из аэропорта в Кабуле с бегущими по ВПП афганцами, которые пытаются зацепиться за американский самолёт, покидающий страну. В тот день в результате хаоса в аэропорту погибли не менее семи человек.

17 августа в ВВС США сообщили, что обнаружили человеческие останки в нише шасси транспортного самолёта, который вернулся из Кабула.

В тот же день в интернет выложили ролик, якобы снятый афганцем, которому удалось попасть в американский самолёт С-17. Судя по видео, за бортом находилось тело человека.

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