"Фантастический бардак": лётчик оценил организацию эвакуации из аэропорта Кабула

Хаос при эвакуации беженцев из аэропорта в Кабуле говорит о панике и неразберихе прежде всего у американских специалистов. Об этом RT заявил заслуженный военный лётчик России Анатолий Копыркин, получивший в 1993 году звание Героя России за эвакуацию российской дипмиссии из захваченного талибами* Кабула.

"Фантастический бардак. Смотрю новостные выпуски телевидения и поражаюсь. Такого беспорядка, чтобы во время выполнения полётов на взлётно-посадочной полосе находились сотни человек, прежде и представить себе не мог", — отметил Анатолий Копыркин.

По его словам, в Анголе ему доводилось оказываться в ситуации, когда к самолёту бежали люди, пытавшиеся спастись от наступления мятежников. Как рассказал Копыркин, тогда он скомандовал военным, охранявшим аэродром, убрать беженцев с ВПП и организовать посадку на самолет группами по 20-25 человек. Охране аэропорта удалось сделать это с помощью прикладов.

По мнению российского лётчика, американские военные побоялись применить силу к беженцам, чтобы прекратить хаос в аэропорту.

"Банально боятся. Надо применить силу, иначе бьющуюся в панике толпу не остановить. Но насилие может вызвать ответное насилие. И здесь, видимо, паника "пробила" американских офицеров", — предположил Анатолий Копыркин.

Напомним, 16 августа в аэропорту Кабула погибли несколько человек, пытавшихся покинуть страну.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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