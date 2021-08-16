Захарова возмутилась, что США игнорируют просьбы граждан помочь покинуть Кабул

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале указала на бездействие американских властей по отношению к правам человека в Кабуле. Местные жители пытаются покинуть Афганистан через аэропорт и просят о помощи.

Дипломат подчеркнула, что обычно Белый Дом требует прекратить зверства и угрожает санкциями. Однако в ситуации с Кабулом Вашингтон не обращает внимание на просьбы о спасении. Мария Захарова написала:

"Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или "ответственных" ищут?"

Сейчас из Афганистана невозможно улететь за деньги. Аэропорт столицы — последний объект, который удерживают военные НАТО. Среди них солдаты:

США;

Великобритании;

Турции.

Ранее в Сети появилось видео, на котором люди обходят ограждения и забираются на трапы самолётов, чтобы покинуть страну.

Посольство Афганистана в Москве отказывается от комментариев.

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