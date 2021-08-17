Жирнов: украинцы не обращались в посольство РФ в Кабуле по поводу эвакуации

Посольство в Афганистане не получало просьб о помощи в эвакуации из страны от граждан Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Кабуле Дмитрия Жирнова.

По его словам, посольства Украины в Афганистане нет. Но украинские граждане могут обращаться в посольство РФ. Как отметил Дмитрий Жирнов, в российской дипмиссии рассматривают все обращения и пытаются оказать помощь с учетом логистики и ситуации с коронавирусом.

По информации украинских СМИ, в настоящее время 12 военных-контрактников из этой страны находятся на американской базе в Кабуле. Им не удалось покинуть Афганистан на украинском самолете, который вывез граждан пяти стран. Американцев с базы эвакуировали. Там, помимо украинцев, остались военные из Болгарии, Грузии и Румынии. В настоящее время их разоружили талибы*.

Как рассказала каналу 24tv сестра одного из оставшихся в Афганистане, их родственникам с трудом удалось связаться с МИД Украины по поводу эвакуации. Но в министерстве утверждают, что не могут пока вывезти украинцев из Кабула. По словам дипломатов, они пытаются договориться с талибами* об организации коридора для вывоза граждан Украины в аэропорт на автобусе.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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