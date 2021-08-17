США направят до 500 млн долларов на помощь беженцам из Афганистана

США планируют потратить до 500 млн долларов на оказание помощи беженцам из Афганистана. Деньги на эти цели распорядился выделить американский президент Джо Байден.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление, направленное Байденом госсекретарю США Энтони Блинкену, средства будут выделены по линии госфонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам в связи со сложившейся в Афганистане ситуацией.

В сообщении уточняется, что выделяемые деньги предполагается направить, в частности, на удовлетворение нужд, связанных с обращением афганцев за специальными американскими иммиграционными визами.

В июле 2021 года президент США распорядился выделить до 100 млн долларов на эвакуацию из Афганистана местных жителей, которые оказывали помощь американским войскам.

Напомним, 15 августа талибы* взяли без боя столицу Афганистана. Президент страны Ашраф Гани заявил о сложении полномочий. Он покинул Афганистан. В настоящее время из Кабула эвакуируют граждан и сотрудников посольств ряда стран.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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