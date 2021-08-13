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Более 184 тысяч украинцев оформили за последние полгода российское гражданство

Мир

В первом полугодии 2021 года российские паспорта получили свыше 184 тысяч граждан Украины. Об этом сообщается в статистических материалах на сайте МВД РФ.

Более 184 тысяч украинцев оформили за последние полгода российское гражданство

По информации ведомства, 16 тысяч граждан Украины получили в январе-июне 2021 года вид на жительство в России, ещё 7,6 тысячи — разрешение на временное проживание.

О том, есть ли среди оформивших российское гражданство украинцев жители Донбасса, в материалах МВД не сообщается.

Всего в первом полугодии паспорта РФ получили свыше 351 тысячи иностранных граждан. Большая часть из них — украинцы. На втором месте — уроженцы Таджикистана (свыше 44 тысяч человек), на третьем — граждане Казахстана (более 23 тысяч).

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique International сообщил, что в 2016–2020 годах российское гражданство оформили около 978 тысяч граждан Украины.

В интервью, размещённом на сайте российского посольства во Франции, сообщается также, что к февралю 2021 года российские паспорта получили почти 470 тысяч жителей ЛДНР.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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