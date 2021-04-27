Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ФБР занялось новым инцидентом со смертью темнокожего от рук полиции
Сотрудников "скорой" поздравляют с профессиональным праздником
Французские военные заявили о "смертельной опасности" для Франции
В Канаде после вакцины AstraZeneca умер человек
Россиян хотят заставить чипировать домашних животных
У северных берегов РФ обнаружены "ходячие" морские губки
Нейроцифролог назвал основные шаги для достижения счастья
Злоупотребление цитрусовыми может вызвать развитие меланомы
В пандемию "Суперджет" стал более востребованным

Во Львове требуют лишать гражданства получивших русский паспорт

Мир » Бывший СССР » Украина » Дети Донбасса

Областной совет города Львова требует от украинских властей создать законопроект, который бы лишал украинского гражданства получивших российское.

Инициативу выдвинул депутат от фракции "Самопомич" Роман Кизима, ее поддержали 70 из 75 присутствующих, сообщает телеканал "Перший захiдний".

В апреле 2019 года российским президентом Владимиром Путиным был подписан указ об упрощенном получении паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР с целью защиты их гражданских прав. На прошлой неделе глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что более полумиллиона жителей республик Донбасса уже получили российское гражданство.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Юного боксера не смогли спасти после травмы на чемпионате
ФБР занялось новым инцидентом со смертью темнокожего от рук полиции
Сотрудников "скорой" поздравляют с профессиональным праздником
Французские военные заявили о "смертельной опасности" для Франции
В Канаде после вакцины AstraZeneca умер человек
Фолликулит. Симптомы, диагностика, лечение
Тайский риджбек: история породы, характер, уход
Тайская кошка: история породы, характер, уход
Эйфория у белорусских оппозиционеров сменилась опасным разочарованием
Попугай ара: особенности содержания
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Василий Амирджанов В России началась кампания по реабилитации Сталина Василий Амирджанов Любовь Степушова У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину Любовь Степушова Андрей Мартынюк 2 Владимир 2: может сбыться мечта Зеленского - встретиться с глазу на глаз с Путиным Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Мир. Новости мира
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников