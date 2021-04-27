Областной совет города Львова требует от украинских властей создать законопроект, который бы лишал украинского гражданства получивших российское.
Инициативу выдвинул депутат от фракции "Самопомич" Роман Кизима, ее поддержали 70 из 75 присутствующих, сообщает телеканал "Перший захiдний".
В апреле 2019 года российским президентом Владимиром Путиным был подписан указ об упрощенном получении паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР с целью защиты их гражданских прав. На прошлой неделе глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что более полумиллиона жителей республик Донбасса уже получили российское гражданство.
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