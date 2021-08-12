Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о перспективах пандемии на ближайшие годы.
"Вирус, к сожалению, никуда не уйдёт в ближайшие годы. По-моему, это уже тезис неоспоримый", — цитирует главу государства издание "Беларусь сегодня".
По словам Лукашенко, учёные спорят о том, поможет ли победить коронавирус коллективный иммунитет.
"Но вот то, что эта зараза с нами будет всегда — это тезис пока никто не берётся оспорить", — подчеркнул он.
Президент убеждён, что белорусская вакцина будет пользоваться большим спросом и принесёт "сотни миллионов долларов".
Ранее Лукашенко заявил, что страна успешно противостоит пандемии и белорусы могут не переживать по этому поводу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.