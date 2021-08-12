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"Вирус никуда не уйдёт": Лукашенко оценил будущее COVID-19

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о перспективах пандемии на ближайшие годы.

"Вирус, к сожалению, никуда не уйдёт в ближайшие годы. По-моему, это уже тезис неоспоримый", — цитирует главу государства издание "Беларусь сегодня".

По словам Лукашенко, учёные спорят о том, поможет ли победить коронавирус коллективный иммунитет.

"Но вот то, что эта зараза с нами будет всегда — это тезис пока никто не берётся оспорить", — подчеркнул он.

Президент убеждён, что белорусская вакцина будет пользоваться большим спросом и принесёт "сотни миллионов долларов".

Ранее Лукашенко заявил, что страна успешно противостоит пандемии и белорусы могут не переживать по этому поводу.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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