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Армения предупреждает: если Азербайджан не уймётся, мы его успокоим силой

Мир » Бывший СССР » Армения

В ходе встречи с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засом, министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил, что его страна оставляет за собой право защищать свою территорию военным путем в случае провокаций со стороны Азербайджана.

Армения предупреждает: если Азербайджан не уймётся, мы его успокоим силой
  • Армения является частью ОДКБ — пакта о взаимной обороне, аналогичного блоку НАТО под руководством США, в который входят шесть бывших советских республик.

Карапетян рассказал Засу о конфликте между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорно-Карабахского региона и сегодняшней ситуации на границе.

"С мая вооруженные силы Азербайджана проникли на суверенную территорию Армении в двух районах, — сказал Карапетян. — Мы поддерживаем мир и не хотим напряженности на наших границах. В то же время мы не готовы мириться с ситуацией, когда нарушается армянская граница. И если проблема не будет решена мирным путем, мы оставляем за собой право решить ее силой”, — заявил министр обороны Армении.

Напомним, что спор длится уже десятки лет, и обе страны считают, что у них есть законные претензии на территорию:

  • этот регион является международно признанной частью Азербайджана, но в основном населен этническими армянами,
  • Баку считает анклав незаконно оккупированным Ереваном, который до сих пор контролирует большую часть его земель.

В ноябре прошлого года, после шестинедельной вспышки конфликта, сторонами было подписано соглашение, которое определило, что Азербайджан может сохранить захваченные им районы Нагорного Карабаха. Армения также согласилась выйти из соседних регионов.

После прекращения огня ситуация несколько успокоилась. Однако в последние несколько месяцев конфликт вновь угрожает накалиться, и Ереван заявил, что азербайджанские войска перешли на армянскую землю.

На прошлой неделе союзник Еревана по ОДКБ - Россия -направила пограничников на Кавказ после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Москве за помощью.

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Армяне: Наш враг Путин, а не Азербайджан
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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