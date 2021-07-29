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Опереться на Россию: Пашинян придумал, как обезопасить границу с Азербайджаном

Мир

Предложение от и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна: в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе там стоит "расположить наблюдателей".

Никол Пашинян
 

Ситуация на границе: без ОДКБ не разобраться

Напомним, что проблемы на границе двух стран начались с 12 мая. После этого обе стороны регулярно сообщают о разного рода инцидентах, а также о перестрелках. В частности,

"29 июля в 08:40 подразделения ВС Азербайджана вновь открыли огонь по армянским позициям на Гегаркуникском участке границы. Развязалась перестрелка, после действий армянской стороны огонь был подавлен", — сообщает Минобороны Армении.

"Для определения реальной ситуации на армяно-азербайджанской границе предлагаю разместить миссию наблюдателей [от ОДКБ] вдоль неё", — сообщил Пашинян в ходе заседания правительства.

Нужен порядок? Позовём Россию!

Флаг Азербайджана и флаг Армении
 

Кроме того, вдоль границы не лишними будут и пограничные посты России.

"В сложившейся ситуации целесообразно рассмотреть вопрос размещения опорных пунктов российских пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Это даст возможность проводить работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений", — уверен Пашинян.

Данный вопрос, уточнил Пашинян, он обсудит с российской стороной. Армения, добавил он, продолжит делать всё необходимое для того, чтобы в регионе воцарились мир и безопасность. А вот Азербайджан занимается "агрессивной риторикой".

"Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия, игнорируя все предложения международного сообщества по разрешению сложившейся ситуации", — считает Пашинян.

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