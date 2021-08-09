Мигранты сбежали из литовского лагеря из-за нечеловеческих условий

Семь нелегальных мигрантов сбежали из лагеря в литовской деревне Рудникай из-за условий пребывания и вероятности быть депортированными. Об этом сообщило национальное СМИ LRT.

Полиция объявила беженцев в розыск. Сначала из временного центра пропали 12 человек, затем пятеро из них вернулись. Сейчас в лагере на границе с Белоруссией находятся 400 беженцев из Азии и Африки.

Литовские власти планировали разместить 1,5 тыс. мигрантов, но из-за митингов жителей деревни снизили количество мест до 800.

Ранее беженцы поднимали бунты из-за нечеловеческих условий содержания. В Веребеяе они устроили голодовку, потому что еда была низкого качества и опасной для здоровья. Также мигранты возмущались грязной водой со странным цветом. Кроме того, в лагере отняли мобильные телефоны. Литовские силовики подавляли волнения с помощью водомётов и слезоточивого газа.

В июле в Литве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за потока беженцев. Власти обвиняют в миграционном кризисе президента Белоруссии Александра Лукашенко, который перестал сдерживать нелегальных мигрантов из-за политики Запада.

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