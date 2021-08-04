Первая жертва разборок Литвы и Белоруссии: на границе погиб избитый мигрант

Четвёртого августа на белорусско-литовской границе погиб сильно избитый молодой человек восточной внешности. Его нашли белорусские пограничники и оказали первую помощь, но это не помогло.

Скончавшийся был гражданином Ирака.

Представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский рассказал, что есть и другие мигранты, которые в тяжёлом состоянии пересекают границу. Белорусские пограничники зафиксировали сорок иностранцев, которых просто выгнали из Литвы. Все они имеют травмы и подавленное психологическое состояние.

Антон Бычковский отметил, что среди этих беженцев есть женщины и дети, которых тоже избивали. В Государственном пограничном комитете озвучили своё отношение к этой ситуации:

"Мы считаем недопустимым использовать такие методы и способы в отношении уязвимых лиц, а тем более женщин и детей. Подобного рода действия грубо нарушают права человека и подлежат расследованию компетентными органами, в том числе международными".

Ситуация с нелегалами на литовско-белорусской границе продолжает ухудшаться. Литва не может сдержать поток мигрантов.

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