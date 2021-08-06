Историки отреагировали на предложение Ницой переименовать русский язык

Писательница Лариса Ницой в эфире телеканала "Украина 24" предложила назвать русский язык московским, а Россию — Московией, чтобы восстановить историческую справедливость. Журналисты Телеканала "360" побеседовали со специалистами, чтобы выяснить, "стырила" ли Россия название русского языка у Украины.

Историк Александр Мясников объяснил:

"Название Московия никогда и не существовало, оно существовало только на Западе. Так называли территорию, которую занимали Московское княжество и остальная территория Руси".

Эксперт добавил, что тема русского языка на Украине политизирована.

С этим тезисом согласилась преподавательница кафедры стилистики русского языка в МГУ Елена Кара-Мурза. Она подчеркнула, что древнерусский язык — общий предок для современных восточноевропейских языков. К русскому, украинскому и белорусскому необходимо относиться с уважением в равной степени.

Лариса Ницой и прежде высказывала негативное отношение к русскому языку. В прошлом году она возмутилась, что кассир говорила на русском, и вызвала администратора. Также писательница опубликовала об этом гневный пост и назвала таких людей "упоротыми" и "бестолочами". Она сказала, что русский ассоциируется с "врагами, убившими её друзей в Донбассе".

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