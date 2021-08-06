Украинская писательница предложила переименовать Россию в "Московию"

Скандальная писательница из Украины Лариса Ницой предложила переименовать русский язык в "московский". Об этом она рассказала в эфире "Украина 24".

По словам Ницой, Россия своровала название языка у Украины, поскольку он не нужен был украинцам.

Лариса Ницой остаётся одной из самых скандальных писательниц, продвигающих антироссийские заявления.

Она предложила переименовать Россию в "Московию", посчитав это историческим названием страны.

Напомним, что на Украине уже 2 года действует закон о национальном языке. Его применение считается обязательным, хотя в стране нередко случались конфликты на почве языка.

Ранее Ницой в своем "Фейсбуке" называла русский язык оккупантским.

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