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Между строк: что скрыл Вашингтон в очередном "ковидном" докладе

Мир

Понедельник ознаменовался любопытной новостью: наконец-то вышел американский доклад про то, что коронавирус на самом деле создали искусственно. Однако (как пишут и его авторы) в нём не нашлось стопроцентных доказательств — всё ограничилось "аргументами".

Между строк: что скрыл Вашингтон в очередном "ковидном" докладе

Неспешные материалы: о чём молчат в США

Как рассказал "Общественной Службе Новостей" бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, Штаты предпочли скрыть самые громкие доказательства того, что коронавирус — искусственный.

К слову, вирус могли вообще "подбросить" в тот самый Уханьский институт вирусологии — а что будет дальше, предугадать несложно.

"За этим последует реакция Китая, но американцы продолжат всячески валить это на Пекин.

Моё мнение, что вся эта пандемия началась раньше — летом в США. И много других доказательств об этом свидетельствует, которые американцы не спешат раскрывать и публиковать.

Просочился он из лаборатории в Ухане или его им подбросили — вопрос дискуссионный, нуждающийся в международном расследовании. Но пока ответа не будет, обвинения будут односторонними", — считает Никулин.

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Ученые в США заявили, что почти уверены в искусственном происхождении коронавируса.
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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