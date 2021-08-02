Между строк: что скрыл Вашингтон в очередном "ковидном" докладе

Понедельник ознаменовался любопытной новостью: наконец-то вышел американский доклад про то, что коронавирус на самом деле создали искусственно. Однако (как пишут и его авторы) в нём не нашлось стопроцентных доказательств — всё ограничилось "аргументами".

Неспешные материалы: о чём молчат в США

Как рассказал "Общественной Службе Новостей" бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, Штаты предпочли скрыть самые громкие доказательства того, что коронавирус — искусственный.

К слову, вирус могли вообще "подбросить" в тот самый Уханьский институт вирусологии — а что будет дальше, предугадать несложно.

"За этим последует реакция Китая, но американцы продолжат всячески валить это на Пекин. Моё мнение, что вся эта пандемия началась раньше — летом в США. И много других доказательств об этом свидетельствует, которые американцы не спешат раскрывать и публиковать. Просочился он из лаборатории в Ухане или его им подбросили — вопрос дискуссионный, нуждающийся в международном расследовании. Но пока ответа не будет, обвинения будут односторонними", — считает Никулин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.