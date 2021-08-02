EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Представителей МакSим обвинили во лжи
"США продадут с молотка?": госбумаги ожидает дефолт в этом году
"Помойки" и "кондовая история": Собянин высказался о Генплане Москвы
Похищение и убийство мужчины раскрыли в Брянской области
Полуобнажённый Галкин с усами вызвал восхищение публики
Мэр Ярославля разъяснил вопрос "могильного холмика над городской эстетикой"
Пять пищевых добавок для управления кровяным давлением
День ВДВ: поздравление Владимира Путина
Мужа принцессы Евгении заметили с полуобнажёнными моделями на яхте

Аргументы без фактов: в США представили доклад об "утечке" коронавируса

Мир

Американские политики, как и обещали ранее, представили доклад, в котором описано происхождение коронавируса. Как сообщают на Fox News, в нём содержатся "аргументы" в пользу того, что вирус был создан искусственно и "утёк" из лаборатории.

Аргументы без фактов: в США представили доклад об "утечке" коронавируса

"Мы считаем, что настало время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса.

Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причём это произошло ранее 12 сентября", — пишет член комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Например, указано в документе, в Уханьском институте вирусологии могли сочетаться два фактора:

  • работы по генному модифицированию вирусов;
  • проблемы, связанные с безопасностью.

В частности, ещё в 2019 году институт размещал вакансии следующего рода:

  • эксперты по системам дезинфекции;
  • специалисты по работе с опасными отходами;
  • мастера в области настройки систем вентиляции.

При этом "аргументы" остаются именно аргументами: в The Hill дополняют, что авторы документа не публикуют некие "неопровержимые доказательства", а просто призывают

"…подготовить законодательный ответ на действия Китая".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ученые в США заявили, что почти уверены в искусственном происхождении коронавируса.
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Мэр Ярославля разъяснил вопрос "могильного холмика над городской эстетикой"
CNN предлагает обречь невакцинированных от COVID-19 на голод
Пять пищевых добавок для управления кровяным давлением
День ВДВ: поздравление Владимира Путина
Мужа принцессы Евгении заметили с полуобнажёнными моделями на яхте
Лидер Перу хочет уехать из дворца. Но пока придётся остаться
Ротвейлер покусал младенца и его четырёхлетнюю сестру в Подмосковье
Трагедия в Краснодарском крае: семья погибла после вакцинации. Совпадение?
Голос с экрана: власти США придумали способ продвижения вакцинации
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Усам Оздемиров Углеродный налог ЕС будоражит: российские экспортеры подают SOS Усам Оздемиров Любовь Степушова Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Военные новости
Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Теннис. Новости
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников