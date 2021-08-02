Американские политики, как и обещали ранее, представили доклад, в котором описано происхождение коронавируса. Как сообщают на Fox News, в нём содержатся "аргументы" в пользу того, что вирус был создан искусственно и "утёк" из лаборатории.
"Мы считаем, что настало время отказаться от предположения, что рынок морепродуктов был местом происхождения вируса.
Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причём это произошло ранее 12 сентября", — пишет член комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.
Например, указано в документе, в Уханьском институте вирусологии могли сочетаться два фактора:
В частности, ещё в 2019 году институт размещал вакансии следующего рода:
При этом "аргументы" остаются именно аргументами: в The Hill дополняют, что авторы документа не публикуют некие "неопровержимые доказательства", а просто призывают
"…подготовить законодательный ответ на действия Китая".
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