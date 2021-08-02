США продадут с молотка?: госбумаги ожидает дефолт в этом году

Госдолг США превысил допустимую отметку на 6,5 трлн долларов. Какие шаги предпримет Конгресс?

Согласно сообщению агентства Bloomberg, госдолг США "разморожен" спустя два года, и на данный момент составляет порядка 28 трлн долларов при допустимом лимите в 22 трлн. Таким образом, Белый дом лишился права наращивать долг за счет продажи госбумаг.

У американского Конгресса осталось только два пути выхода из этой ситуации:

попытаться "заморозить" лимит снова;

запросить его повышения до определенного уровня.

США сильно нуждается в крупных инвестициях

В резерве у министерства финансов сейчас осталось в районе 450 млрд долларов. Это в почти в 13 раз меньше суммы, в которую был превышен допустимый лимит, и в 56 раз меньше общей суммы государственного долга.

"Заморозить" лимит допустимого долга США пришлось еще в августе 2019 года. Сейчас в связи с тем, что лимит вновь вступил в силу, приостановлен выпуск госбумаг, на которые действия долговых ограничений не распространяются.

Америка сейчас сильно нуждается в крупных инвестициях и введении новых мер по стабилизации бюджета. Если необходимые средства, включая принятие новых решений Конгресса, не будут найдены до конца текущего года, страну ожидает дефолт из-за падения стоимости госбумаг.

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