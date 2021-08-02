Учёные обсуждают засекреченные утечки COVID-19

В 2013 году учёные обнаружили похожий на 96% на SARS-CoV-2 вирус в пещерах Китая. Но образцов его… больше нет, заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте.

По его словам, спелеологи, работавшие в 1100 километрах от Уханя, нашли в пещерах вирус, очень похожий — на 96% — на COVID-19. Именно тогда могли произойти первые заражения, этот вопрос плотно изучался.

Лаборатории в Ухане работали с вирусом, результаты работы были опубликованы, написаны даже диссертации об этом, которых сейчас уже почему-то не найти…

Фактически, Питте настаивает на том, что факт нахождения вируса был скрыт от мира.

Он также добавил, что в 2019 году в районе Уханя во время проведения военных олимпийских игр заболели несколько спортсменов. Так что получается, что на волю этот вирус попал гораздо раньше, чем об этом говорят, а это требует детального расследования.

Сейчас же КНР отвергла предложенный ВОЗ план второй фазы расследования происхождения коронавируса. Таким образом Китай отказался сотрудничать с ВОЗ в расследовании своей причастности к рукотворному созданию коронавируса COVID-19.

По данным The Wall Street Journal, в докладе американской разведки о возможном появлении коронавируса говорилось за пару месяцев до начала глобальной эпидемии.

В материале WSJ утверждается, что трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за медицинской помощью, имея в наличии симптомы тяжелейшего инфекционного заболевания.

"Китай, не давая вести расследование, косвенно подтверждает свою вину. Следующий ход за США — рискнут ли они идти на обострение этой линии конфликта с КНР", — обсуждают журналисты.

Со своей стороны, китайское издание "Жэньминь жибао" высказало версию о том, что американская лаборатория в Форт-Детрике допустила утечку опасных вирусов. Отмечается, что она была закрыта после вспышек пневмонии неизвестного происхождения в её окрестностях.

Данная секретная точка является скорее военной базой, где хранятся материалы о бактериологическом оружии фашистов и японского "Отряда 731". Накануне начала пандемии в 2019 года в двух домах престарелых неподалеку были зафиксированы случаи пневмонии неясного генеза.

Отдельно в штате Мэриленд, где расположено учреждение, наблюдался взрывной рост заболевших пневмонией, якобы "связанной с электронными сигаретами". Тогда Центр по контролю и профилактике заболеваний США официально закрыл лабораторию в Форт-Детрике.

В издании отметили, что причиной закрытия вполне могла оказаться утечка. Так что, по версии Китая, коронавирус появился в США на месяц раньше, чем в КНР. Но американские власти отказываются от собственного расследования и проверки другими структурами.

Китайские журналисты отметили, что Вашингтону не удастся уклониться или скрыться от этой темы, поскольку "он должен придерживаться принципов прозрачности и справедливости и дать возможность учётным органам изучить ситуацию".

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высказался в том ключе, что системы здравоохранения во многих странах перегружены из-за штамма "дельта", обнаруженного в 132 странах мира. И вести борьбу с коронавирусом нужно активнее.

Он же заявил о возможности искусственного происхождения коронавируса:

"Преждевременно отказываться от теории, связанной с лабораторией. Я сам был лаборантом, я иммунолог, инциденты в лаборатории могут произойти, это обычное дело. Мы просим Китай быть открытым, особенно по поводу тех данных, что мы запрашивали ещё в первые дни пандемии".

Что характерно, ещё в начале мая ВОЗ называла эту вероятность "спекуляциями".

ВОЗ часто подозревают в аффилированности то с американской, то с китайской стороной. Но если она сейчас запустит вторую волну обвинений Китая или США в пандемии, это может привести к

планетарному скандалу,

кризису

и даже контрибуциям.

Ведь и Китай, и США выглядят настойчивыми в этом направлении.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.