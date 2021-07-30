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Одна грузинская партия обвинила другую в "нанесении оскорбления ЕС и США"

Мир

Продолжает развиваться грузинский политический кризис: на него уже обратили внимание и в ЕС, и США. Напомним, что на данный момент проблема заключается в выходе представителей правящей партии Грузии из соглашения с оппозицией. Именно в рамках этого соглашения планировалась работа по преодолению кризиса.

Одна грузинская партия обвинила другую в "нанесении оскорбления ЕС и США"

По ситуации высказался премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сообщил, что правящая "Грузинская мечта" соглашение покинула по весьма простой причине: его не стали подписывать лидеры ЕНД. "Единое национальное движение" — самая большая грузинская оппозиционная партия, так что её действия были весомы.

"Для нас была очень важна позиция "Национального движения" как главной оппозиционной и в то же время деструктивной партии. Они осознанно не подписали соглашение и нанесли оскорбление ЕС и США", — сказал грузинский премьер-министр.

В "Грузинской мечте", добавил Гарибашвили, обязательства исполнили — хоть и пришлось заниматься этим в "одностороннем порядке".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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