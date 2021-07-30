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Американские конгрессмены обратились к политикам Грузии: нужен "шаг назад"

Мир

Политический кризис, продолжающийся в Грузии, оказался настолько "громким", что привлёк внимание американских конгрессменов. "Всем сторонам" в сложившейся ситуации стоит сделать "шаг назад", считают американские политики.

Американские конгрессмены обратились к политикам Грузии: нужен "шаг назад"

Напомним, что очередной виток кризиса в Грузии начался после выхода партии "Грузинская весна" из соглашения от 19 апреля. Соглашение предусматривало, в частности, совместную работу с оппозицией по выходу из кризиса.

Как пишут конгрессмены Адам Кинзингер и Джерри Конноли, проблема заключается не только в "Грузинской весне", но и в некоторых оппозиционерах, также не пожелавших работать в рамках соглашения.

"Мы разочарованы таким развитием событий и отказом оппозиционных партий подписать соглашение.

Мы призываем все стороны сделать шаг назад, переоценить свои приоритеты и вместе работать над укреплением демократии в Грузии, а не над её разрушением", — уверены политики из США.

Более того: и Кинзингер, и Конноли готовы оказать содействие, которое поможет урегулировать работу между грузинскими политическими силами.

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Между Западом и Россией: политический кризис в Грузии
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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