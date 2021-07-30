Профессор из Швеции указал на опасную ошибку бедных стран в вопросе вакцинации

Бедные страны, получающие вакцины от коронавируса, часто совершают опасную ошибку, считает шведский профессор Стефан Свартлинг Петерсон.

Ошибка, объяснил Петерсон для Vetenskapsradion, связана с приоритетом вакцинации.

"Нерационально вакцинировать детей до того, как не привиты медицинские работники и группы риска по всему миру. Это неправильно с моральной, эпидемиологической и финансовой точек зрения", — заявил профессор.

Кроме того, из-за "перекоса" по части вакцинации в бедных странах может возникнуть и негативное воздействие на экономику. При этом на сегодняшний день, сообщает группа экспертов из ВОЗ, ООН и Оксфордского университета, потери бедных стран, связанные в проблемами распределения вакцин, составили 33 млрд евро ВВП.

Напомним, что ранее проблему коронавируса осветил экс-генсек ООН Пан Ги Мун: по его словам, ключевой причиной пандемии стало изменение климата.

"В чём основная причина этой ситуации? Я думаю, что это изменение климата, вызванное алчным поведением человечества. И я убеждён, что нет другого решения проблемы изменения климата, кроме как достижение нулевых выбросов CO 2 ", — отметил он.

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