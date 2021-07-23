Пан Ги Мун назвал ключевой фактор возникновения пандемии коронавируса

Ещё один вариант первопричины нынешней ситуации с пандемией коронавируса обозначил экс-генсек ООН Пан Ги Мун. Он уверен, что "корнем" проблемы стало "алчное поведение" человечества, вызвавшее изменение климата.

Экс-генсек выступил онлайн на форуме в городе Чанша (Китай). В рамках форума обсуждались особенности экологического строительства.

Как рассказал Пан Ги Мун, на сегодняшний момент оптимизм по поводу ситуации с пандемией разрушен. Надежды на то, что вакцины помогут переменить ситуацию, "разбились" о множественные мутации вируса.

"В чём основная причина этой ситуации? Я думаю, что это изменение климата, вызванное алчным поведением человечества. И я убеждён, что нет другого решения проблемы изменения климата, кроме как достижение нулевых выбросов CO2", — отметил он.

Важно, добавил Пан Ги Мун, устранять не последствия, а причины всех бед — то есть заниматься исполнением обещаний по "нулевым выбросам". Многие страны (например, США и Китай) ранее сообщали, что цель достижима к 2050-2060 годам.

"Нет никаких исключений и отговорок. Будущее следующих поколений полностью зависит от полного выполнения этих обязательств", — добавил экс-генсек.

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