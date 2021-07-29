Штаты, как и Литва, испытывают проблемы с мигрантами-нелегалами. Но возможностей у Вашингтона явно побольше, так что американцы уже придумали изящное решение проблемы миграционного кризиса.
Как сообщают на сайте Белого дома, администрация Джо Байдена придумала целую стратегию, которая поможет решить вопрос с миграцией из стран Центральной Америки. После ознакомления с данными понятно, что уложить стратегию можно в одно предложение: зачем бороться с последствиями, если можно бороться с их причиной?
"… стратегия определяет приоритеты и координирует действия по улучшению безопасности, управления, прав человека и экономических условий в регионе.
Она объединяет различные инструменты правительства США, включая иностранную помощь, публичную дипломатию и санкции", — указано на сайте Белого дома.
Делать нужно следующее: определять, из каких именно стран идут потоки мигрантов, а затем проводить мероприятия, позволяющие решить следующие ключевые проблемы этих стран, это:
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