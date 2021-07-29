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Зрят в корень: в Штатах придумали, как решить проблему нелегальной миграции

Мир

Штаты, как и Литва, испытывают проблемы с мигрантами-нелегалами. Но возможностей у Вашингтона явно побольше, так что американцы уже придумали изящное решение проблемы миграционного кризиса.

Зрят в корень: в Штатах придумали, как решить проблему нелегальной миграции

Как сообщают на сайте Белого дома, администрация Джо Байдена придумала целую стратегию, которая поможет решить вопрос с миграцией из стран Центральной Америки. После ознакомления с данными понятно, что уложить стратегию можно в одно предложение: зачем бороться с последствиями, если можно бороться с их причиной?

"… стратегия определяет приоритеты и координирует действия по улучшению безопасности, управления, прав человека и экономических условий в регионе.

Она объединяет различные инструменты правительства США, включая иностранную помощь, публичную дипломатию и санкции", — указано на сайте Белого дома.

Делать нужно следующее: определять, из каких именно стран идут потоки мигрантов, а затем проводить мероприятия, позволяющие решить следующие ключевые проблемы этих стран, это:

  • экономическая незащищённость, неравенство;
  • коррупция;
  • несоблюдение законов;
  • несоблюдение прав человека;
  • распространение ОПГ;
  • притеснение прессы.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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