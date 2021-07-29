"Шантажировать весь мир": украинский депутат хочет вернуть ядерное оружие

Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24" прокомментировал отказ Украины от ядерного оружия. По словам депутата, это — фатальная ошибка, серьёзное стратегическое упущение первого украинского президента Леонида Кравчука.

Давид Арахамия считает, что Украина напрасно подписала Будапештский меморандум и отказалась от ядерного статуса. Последствие — неправильное отношение ведущих государств к Украине. Политик подчеркнул:

"Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах".

Из-за Будапештского меморандума Украина лишилась третьего места в мире по мощности ядерного оружия.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельников заявил, что Киеву стоит задуматься о ядерном статусе. Посол отметил, что это необходимо для защиты от России. Ведущий специалист Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков рассказывал Pravda. Ru о вероятности появления у Украины ядерного оружия.

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