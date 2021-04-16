Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вооружённые грабители в Риме заставили Смоллинга открыть сейф
Вопрос одной кнопки: эксперт о бюрократии, соцсфере и просьбе Путина
Макеева ответила на обвинения в том, что увела мужчину из семьи
Власти Чехии выразили протест из-за решения УЕФА по делу Куделы
Биологи вырастили гибридные эмбрионы человека и макаки
Кудрявцева одержала победу в суде над Андреем Разиным
Завтрак не помогает похудеть: мнение австралийских специалистов
Мазепин разбил болид во время первой практики в Имоле
Оргкомитет Олимпиады в Токио опроверг возможную отмену Игр

Немирный атом: эксперт о парадоксах заявления Киева по ядерному оружию

Мир

Новым заявлением удивил Киев: по словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, стоит задуматься о ядерном статусе. Если Украину всё же не возьмут в НАТО — придётся решать вопрос "защиты от России" таким образом, отметил Мельник.

Немирный атом: эксперт о парадоксах заявления Киева по ядерному оружию

Насколько реально появление у Украины ядерного оружия? Комментарий "Правде.Ру" дал Сергей Ермаков, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ).

Технологии: говорить — легко, делать — сложно

Эксперт отмечает: зачастую заявления официальных лиц сложно комментировать как продуманные и взвешенные.

"Дело в том, что ядерное оружие просто так создать невозможно. Существует всеобъемлющий комплекс проблем: как технологического, так и политического плана", — напоминает Ермаков.

Например, к техническим проблемам можно отнести вопрос обладания ядерными материалами, нужными для производства урана оружейного качества либо плутония.

"И, самое главное, если мы говорим о технических проблемах: создать ядерный боезаряд — это чрезвычайно сложно. Даже несмотря на то, что ядерное оружие давным-давно известно, есть страны, которые им обладают. Мы все понимаем, что это страны с достаточно большим техническим потенциалом. Или, что называется, возникает особый случай, как в Индии или Пакистане", — рассуждает Ермаков.

Политика: "спонсоры Киева" не обрадуются

Вашингтон
Куда укажет Киеву "рука Вашингтона" в вопросе ядерного статуса?

Чего хочет достичь в этом вопросе Украина — совершенно непонятно. Помимо технических проблем, есть и политические — например, желание Украины попасть в НАТО вступает в конфликт с заявлениями по ядерному оружию.

"Если Украина поддерживает статус страны, которая интегрируется в евроатлантическое сообщество, то в правилах этого сообщества указаны в том числе пункты касательно нераспространения ядерного оружия. Проще говоря — Украине запретят им обладать", — напоминает Ермаков.

Более того: все необходимые процедуры Украина уже провела и, естественно, всё ядерное оружие с её территории было вывезено. И заявлять о том, что оно снова понадобилось — значит открыто заявлять о том, что страна готова к нарушению международных правил, к становлению страной-изгоем.

"Это прямо противоречит стремлению Украины к вступлению в НАТО и в перспективе — в ЕС, о чём заявляют на протяжении последних лет украинские власти.

Это абсурд на самом деле — к тому же против ядерного статуса Украины будут категорически возражать и Соединённые Штаты Америки, и европейские союзники по НАТО. То есть все спонсоры, на которых сейчас уповает Киев", — резюмирует Ермаков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

УКРАИНА ВЕРНЁТ Ядерное ОРУЖИЕ! (с) посол Украины! СКОЛЬКО солдат у РФ? ИСТРЕБИТЕЛЬ ШЕСТОГО Поколения
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
В Минске стартовал судебный процесс по делу Тимы Белорусских
Вирусолог Альтштейн высказался о лечении COVID-19 иссык-кульским корнем
Вооружённые грабители в Риме заставили Смоллинга открыть сейф
Вопрос одной кнопки: эксперт о бюрократии, соцсфере и просьбе Путина
Вакцинация в России: успешная кампания, но... надо припугнуть?
Макеева ответила на обвинения в том, что увела мужчину из семьи
Власти Чехии выразили протест из-за решения УЕФА по делу Куделы
Биологи вырастили гибридные эмбрионы человека и макаки
Немирный атом: эксперт о парадоксах заявления Киева по ядерному оружию
Почему россияне стали хуже относиться к мигрантам
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Василий Амирджанов Спикер Госдумы считает Россию свободной страной Василий Амирджанов Любовь Степушова Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Российский шоу-бизнес
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Санкции против госдолга: насколько это сильный удар по России
Экономика и бизнес
Санкции против госдолга: насколько это сильный удар по России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников