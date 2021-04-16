Немирный атом: эксперт о парадоксах заявления Киева по ядерному оружию

Новым заявлением удивил Киев: по словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, стоит задуматься о ядерном статусе. Если Украину всё же не возьмут в НАТО — придётся решать вопрос "защиты от России" таким образом, отметил Мельник.

Насколько реально появление у Украины ядерного оружия? Комментарий "Правде.Ру" дал Сергей Ермаков, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ).

Технологии: говорить — легко, делать — сложно

Эксперт отмечает: зачастую заявления официальных лиц сложно комментировать как продуманные и взвешенные.

"Дело в том, что ядерное оружие просто так создать невозможно. Существует всеобъемлющий комплекс проблем: как технологического, так и политического плана", — напоминает Ермаков.

Например, к техническим проблемам можно отнести вопрос обладания ядерными материалами, нужными для производства урана оружейного качества либо плутония.

"И, самое главное, если мы говорим о технических проблемах: создать ядерный боезаряд — это чрезвычайно сложно. Даже несмотря на то, что ядерное оружие давным-давно известно, есть страны, которые им обладают. Мы все понимаем, что это страны с достаточно большим техническим потенциалом. Или, что называется, возникает особый случай, как в Индии или Пакистане", — рассуждает Ермаков.

Политика: "спонсоры Киева" не обрадуются

Куда укажет Киеву "рука Вашингтона" в вопросе ядерного статуса?

Чего хочет достичь в этом вопросе Украина — совершенно непонятно. Помимо технических проблем, есть и политические — например, желание Украины попасть в НАТО вступает в конфликт с заявлениями по ядерному оружию.

"Если Украина поддерживает статус страны, которая интегрируется в евроатлантическое сообщество, то в правилах этого сообщества указаны в том числе пункты касательно нераспространения ядерного оружия. Проще говоря — Украине запретят им обладать", — напоминает Ермаков.

Более того: все необходимые процедуры Украина уже провела и, естественно, всё ядерное оружие с её территории было вывезено. И заявлять о том, что оно снова понадобилось — значит открыто заявлять о том, что страна готова к нарушению международных правил, к становлению страной-изгоем.

"Это прямо противоречит стремлению Украины к вступлению в НАТО и в перспективе — в ЕС, о чём заявляют на протяжении последних лет украинские власти. Это абсурд на самом деле — к тому же против ядерного статуса Украины будут категорически возражать и Соединённые Штаты Америки, и европейские союзники по НАТО. То есть все спонсоры, на которых сейчас уповает Киев", — резюмирует Ермаков.

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