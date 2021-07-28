Первый президент Украины подключён к ИВЛ

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, разваливший Советский Союз, уже долгое время наблюдался врачами, а недавно был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщают "Известия".

Леонид Кравчук

Сейчас пациент пребывает в Киевском городском центре сердца. Врачи не дают никаких дополнительных комментариев по его состоянию, поскольку родственники бывшего президента запретили им это делать.

Напоминаем, что месяц назад 87-летний Кравчук пережил операцию на сердце, в связи с чем пропустил торжественное заседание Верховной Рады, приуроченное к 25-й годовщине Дня Конституции Украины.

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