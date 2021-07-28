Значительная кибератака на США может привести к настоящей войне с крупной державой, за ней стоящей.
Об этом заявил президент Джо Байден во время своего визита в офис директора Национальной разведки, напомнив журналистам, что Вашингтон считает, будто угрозы со стороны России и Китая "продолжают расти".
"Я думаю, что более чем вероятно, что нападки в виртуальном пространстве закончатся настоящей стрельбой, которая будет результатом кибер-разрыва с большими последствиями и которая экспоненциально увеличивает возможности начала войны в реальности", — сказал Байден.
Президент также подчеркнул угрозы, исходящие от Пекина, назвав президента Китая Си Цзиньпина "смертельно серьезным", поскольку его страна "стремится стать самой мощной военной силой в мире, а также крупнейшей и наиболее заметной экономикой мира к середине 2040-х годов".
Свои опасения, касающиеся России, Байден тоже изложил. По его мнению, угроза для США кроется в "опасности Владимира Путина".
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