Политический кризис в Тунисе ударил по Аль-Джазире

Телекомпания Аль-Джазира заявила, что полиция ворвалась в ее офис в Тунисе после того, как президент Кайс Саид приостановил деятельность парламента, лишил депутатов неприкосновенности и уволил премьер-министра страны.

Сайед утверждал, что этот шаг соответствует конституции страны и необходим для того, чтобы “спасти государство” в условиях социальных потрясений.

Катарский государственный телеканал сообщил, что по меньшей мере 20 вооруженных полицейских в штатском вошли в его тунисский офис в понедельник и приказали всем журналистам покинуть его.

"Аль-Джазира" со ссылкой на свое тунисское бюро заявила, что у полиции нет ордера, но она утверждает, что действует по приказу судебной власти страны. У журналистов изъяли телефоны и другое оборудование, и им не разрешили вернуться в здание за личными вещами», - сообщает телеканал. “Мы не получали никакого предварительного уведомления о выселении нашего офиса силами безопасности”, - сказал Лотфи Хаджи, руководитель бюро "Аль-Джазиры" в Тунисе.

"Репортеры без границ" осудили этот рейд, призвав власти уважать свободу прессы.

Напомним, что нынешняя политическая система Туниса была создана через несколько лет после того, как давний президент Зин Эль-Абидин Бен Али был свергнут в 2011 году во время арабской весны.

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