Австралийский Остров Енотов переименовывают в угоду политкорректности

Члены совета в Новом Южном Уэльсе, Австралия, проголосовали за изменение названия популярного среди туристов австралийского острова.
Причина переименования в том, что старое имя острова сочли "носящим расистский оттенок", хотя опрос показал: более половины местных жителей — 56% — выступили против этого изменения.
В понедельник после четырехмесячных дебатов советники из Лейк-Маккуори, города на восточном побережье Австралии, проголосовали за отказ от названия острова "Кун-Айленд" и "Кун-Айленд-Пойнт", что в переводе означает "остров енотов".
Хотя остров известен под этим названием уже около 100 лет, вдруг заговорили о том, что слово "енот" имеет расистские коннотации как уничижительный термин для чернокожего человека.
Местные власти уже и название новое придумали:
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