Австралийский Остров Енотов переименовывают в угоду политкорректности

Члены совета в Новом Южном Уэльсе, Австралия, проголосовали за изменение названия популярного среди туристов австралийского острова.

Причина переименования в том, что старое имя острова сочли "носящим расистский оттенок", хотя опрос показал: более половины местных жителей — 56% — выступили против этого изменения.

В понедельник после четырехмесячных дебатов советники из Лейк-Маккуори, города на восточном побережье Австралии, проголосовали за отказ от названия острова "Кун-Айленд" и "Кун-Айленд-Пойнт", что в переводе означает "остров енотов".

Хотя остров известен под этим названием уже около 100 лет, вдруг заговорили о том, что слово "енот" имеет расистские коннотации как уничижительный термин для чернокожего человека.

Местные власти уже и название новое придумали:

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ДЛЯ СПРАВКИ

Остров, который находится в начале канала Суонси, в настоящее время является природным заповедником и популярным туристическим объектом.

Археологические данные свидетельствуют о том, что присутствие человека на острове существовало еще 7800 лет назад и имеет значение для народа Авабакал, аборигенного племени.

Остров был назван в честь его бывшего единственного обитателя, Герберта Греты Хини, шахтера по прозвищу "енот", потому что он часто возвращался домой с лицом, покрытым черной угольной пылью. Название острова и прилегающего к нему мыса прижилось.

Предлагаемое название "Пиррита" — авабакальское слово, означающее устриц, а "Майнерс Пойнт" — отсылка к профессии Хини. Власти считают, что важно признать вклад как коренных народов, так и европейцев в развитие региона.