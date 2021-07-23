Сделка между США и Германией по вопросу "СП-2", в результате которой Украина "обиделась" на отсутствие компенсаций, заинтересовала и жителей Китая. На одном из порталов страны Guancha они высказались по поводу сделки и её результатов для Киева.
Напомним, что ранее из Украины пришли новости о том, что по поводу компенсаций было написано письмо в ЕК, ответа на которое нет уже восьмой месяц. Также в стране назвали сделку, "проведённой за спиной Украины", и отметили, что никаких гарантий Киев так и не получил.
"Больше всех проиграла Украина — не надо было виснуть на ноге США", — написал один из читателей.
"Байден встретится с Зеленским 30 августа. Трубопровод же должен быть завершён до конца августа.
Во время встречи Байден в частном порядке скажет Зеленскому: "Мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить завершения строительства трубопровода, но, к сожалению, он уже завершён", — пишет ещё один посетитель Guancha.
"Германия угрожает России ножом, который приставила к собственному горлу", — уверен другой читатель.
Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она получала от России. На это она жила, неплохо зарабатывала. Так ещё всё время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая её напрягаться. А теперь плачется и возмущается", — считает IHEAVEN.
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