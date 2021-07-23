"Не надо было виснуть на ноге США": китайцы об Украине и "СП-2"

Сделка между США и Германией по вопросу "СП-2", в результате которой Украина "обиделась" на отсутствие компенсаций, заинтересовала и жителей Китая. На одном из порталов страны Guancha они высказались по поводу сделки и её результатов для Киева.

Напомним, что ранее из Украины пришли новости о том, что по поводу компенсаций было написано письмо в ЕК, ответа на которое нет уже восьмой месяц. Также в стране назвали сделку, "проведённой за спиной Украины", и отметили, что никаких гарантий Киев так и не получил.

"Нога США"

"Больше всех проиграла Украина — не надо было виснуть на ноге США", — написал один из читателей.

"Извините, уже всё"

"Байден встретится с Зеленским 30 августа. Трубопровод же должен быть завершён до конца августа. Во время встречи Байден в частном порядке скажет Зеленскому: "Мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить завершения строительства трубопровода, но, к сожалению, он уже завершён", — пишет ещё один посетитель Guancha.

"А немцы-то…"

"Германия угрожает России ножом, который приставила к собственному горлу", — уверен другой читатель.

"Плачут и возмущаются"

Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она получала от России. На это она жила, неплохо зарабатывала. Так ещё всё время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая её напрягаться. А теперь плачется и возмущается", — считает IHEAVEN.

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