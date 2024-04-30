В аэропорту Канкуна выявлены многочисленные случаи мошенничества с такси, цены завышались в сотни раз

Канадский турист раскрыл мошенничество таксистов в Канкуне

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорту Канкуна часто случались инциденты обмана пассажиров такси, как сообщает издание The Cancun Sun. Незаконные перевозчики, игнорирующие правила, необоснованно завышали цены в несколько раз.

Фото: commons.wikimedia.org by I, Elemaki is licensed under CC BY-SA 2.5

Схему мошенничества раскрыл канадский турист, который возвращался в Монреаль 18 апреля и столкнулся с космической ценой в 72 тысячи рублей за короткую поездку между терминалами. Это привело к задержанию водителя, обвиняемого в мошенничестве и жестоком обращении.

Турист выразил свое недовольство в социальных сетях, рассказав о своем опыте. В ночь на 18 апреля его доставили в третий терминал, который был почти пуст, и ему предложили переехать в четвертый терминал. Согласившись заплатить наличными, эквивалентными пяти канадским долларам, мужчина был вынужден сделать безналичную оплату, после чего обнаружил, что с его карты списали 1050 долларов.

Столкнувшись с риском противостоять таксисту в одиночку, турист пытался привлечь внимание окружающих. В результате таксист попытался уехать, но мужчина смог переключить передачу в машине, чуть не вызвав аварию.

Локальные СМИ упомянули, что подобные жалобы уже фиксировались в соцсетях, но полиция не реагировала, поскольку официальных жалоб не поступало.

Интересный факт, что в аэропорту предоставляется бесплатный трансфер между терминалами, хотя о графике его работы представитель аэропорта не уточнил. Также сообщается о планах ввести и обнародовать фиксированные тарифы для такси, чтобы избежать будущих инцидентов с завышением цен.