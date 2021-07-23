Киев продолжает рассуждать о "компенсациях", которые ему якобы положены в связи с завершением и запуском "СП-2". Оказывается, более полугода назад украинская сторона написала по этому вопросу в Еврокомиссию — но ответа не получила до сих пор.
Как разъяснила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции этой страны Ольга Стефанишина, более семи месяцев назад из Киева направили в ЕК документ. В нём украинская сторона даже не просила, а открыто требовала компенсации за "потери", связанные с "перераспределением на газовых рынках".
"К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением", — сказала Стефанишина, комментируя сообщения о соглашении между США и Германией по "Северному потоку — 2" на "Украине 24".
Кроме того, Украина настаивает на:
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