Киев написал письмо в ЕК с требованием компенсаций. Отвечать ему не спешат

Киев продолжает рассуждать о "компенсациях", которые ему якобы положены в связи с завершением и запуском "СП-2". Оказывается, более полугода назад украинская сторона написала по этому вопросу в Еврокомиссию — но ответа не получила до сих пор.

Как разъяснила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции этой страны Ольга Стефанишина, более семи месяцев назад из Киева направили в ЕК документ. В нём украинская сторона даже не просила, а открыто требовала компенсации за "потери", связанные с "перераспределением на газовых рынках".

"К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением", — сказала Стефанишина, комментируя сообщения о соглашении между США и Германией по "Северному потоку — 2" на "Украине 24".

Кроме того, Украина настаивает на:

гарантиях по транзиту газа через её территории;

продолжении работы в "газовом треугольнике" из РФ, ЕС и Украины;

неких "договорённостях", касающихся украинских территорий.

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