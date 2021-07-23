EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским
Льняная каша защитит от развития рака и сердечных заболеваний
Наталья Подольская рассказала о достижениях девятимесячного сына
Наташа Королёва и Тарзан "укололись" перед поездкой в Турцию
Российским ресторанам предложили уменьшить порции блюд в меню
Любовь Успенская показала похорошевшую после операции дочь
Анастасия Волочкова объяснила, почему боится делать прививку от COVID-19
Глава Минюста Украины предрёк России "неминуемое поражение" в ЕСПЧ
К осени одежда и обувь подорожают на 10-15%

Киев написал письмо в ЕК с требованием компенсаций. Отвечать ему не спешат

Мир

Киев продолжает рассуждать о "компенсациях", которые ему якобы положены в связи с завершением и запуском "СП-2". Оказывается, более полугода назад украинская сторона написала по этому вопросу в Еврокомиссию — но ответа не получила до сих пор.

Киев написал письмо в ЕК с требованием компенсаций. Отвечать ему не спешат

Как разъяснила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции этой страны Ольга Стефанишина, более семи месяцев назад из Киева направили в ЕК документ. В нём украинская сторона даже не просила, а открыто требовала компенсации за "потери", связанные с "перераспределением на газовых рынках".

"К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением", — сказала Стефанишина, комментируя сообщения о соглашении между США и Германией по "Северному потоку — 2" на "Украине 24".

Кроме того, Украина настаивает на:

  • гарантиях по транзиту газа через её территории;
  • продолжении работы в "газовом треугольнике" из РФ, ЕС и Украины;
  • неких "договорённостях", касающихся украинских территорий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ищенко объяснил, какую компенсацию получит Украина за СП-2
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Овертайм и пенальти: Кулеба заявил, что "игра" по "СП-2" ешё не закончена
Киев написал письмо в ЕК с требованием компенсаций. Отвечать ему не спешат
Италия продлила режим ЧС из-за "ковида" до 31 декабря 2021 года
Натан Эйсмонт оценил полёт Джеффа Безоса в космос
Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским
Секретки на колеса. Что выбрать?
Льняная каша защитит от развития рака и сердечных заболеваний
Наталья Подольская рассказала о достижениях девятимесячного сына
Наташа Королёва и Тарзан "укололись" перед поездкой в Турцию
Российским ресторанам предложили уменьшить порции блюд в меню
Популярное
Международные соревнования
Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским

На сайте летней Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой Крымский полуостров отделён от Украины. В МИД Незалежной уже "разбираются с ситуацией".

Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским
Поймала на слове: Меркель высказалась о США, России и "СП-2"
Мир. Новости мира
Поймала на слове: Меркель высказалась о США, России и "СП-2"
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объяснила, почему боится делать прививку от COVID-19
Интернет
Зачем и как Россию отключали от интернета
Любовь Степушова Сможет ли Checkmate поставить мат F-35 и FC-31 Любовь Степушова Василий Амирджанов Дворцы гаишников могут найти не только на Ставрополье Василий Амирджанов Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Мир. Новости мира
Спикер МИД Украины надерзил Вашингтону. И на то были причины
Космос
Почему США хотели бы работать с Россией в космосе, а Россия - нет 
"Возникает недоумение": в ФРГ объяснили, какая мечта ЕС уже не сбудется
Мир. Новости мира
"Возникает недоумение": в ФРГ объяснили, какая мечта ЕС уже не сбудется
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников