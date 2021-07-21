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Стали известны подробности соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Мир

В США по-прежнему считают, что "Северный поток-2" — это "плохой трубопровод". Но соглашение с Германией по этому проекту "поможет Украине".

Стали известны подробности соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Киев сейчас переживает очередную "зраду", поскольку Берлин и Вашингтон договорились без присутствия Украины по такому больному для неё вопросу, как "Северный поток-2". Хотя, как отметила на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, "во всём этом процессе США вели консультации с украинцами". Но принимать решение Украину не позвали.

"В рамках достигнутой договорённости Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие. Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году", — сообщила Виктория Нуланд подробности достигнутого между США и ФРГ соглашения.

"Дымовая завеса": сенатор Джабаров оценил договорённости ФРГ и США

Достигнутые между Германией и США договорённости — не более чем "дымовая завеса", чтобы успокоить Украину, поскольку нет механизмов их реализации, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это всё можно назвать "виртуальными" договорённостями, поскольку на нашу позицию по поставкам газа они никак не повлияют. Как ФРГ может добиваться продления соглашения России и Украины по транзиту газа? Кто в этом соглашении Германия, одна из его сторон разве?", — отметил сенатор в комментарии для РИА Новости.

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