Что значит для Украины сделка между ФРГ и США по "СП-2", объяснил Слуцкий

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся забыть о своей недавней инициативе обсуждать "СП-2" в рамках "нормандского формата".

Ранее в среду, 21 июля, стало известно, что Берлин и Вашингтон сумели достичь определённого взаимопонимания по вопросу "Северного потока-2". Это даёт надежду, что дальнейшая политизация проекта наконец прекратится, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Если публикации в западных СМИ соответствуют в какой-то мере действительности, то соглашение США и Германии по поводу "Северного потока-2" и рекомендация американских властей Киеву должны опустить руководство Украины с небес на землю", — написал депутат в своём Telegram-канале.

Украинским властям придётся осознать, что Вашингтон не станет жертвовать своими отношениями с Берлином ради Украины. А её президенту Владимиру Зеленскому следует заняться выполнением Минских соглашений, а не их последовательным саботажем, отметил Леонид Слуцкий. Кстати, западные кураторы недавно напомнили Зеленскому о "формуле Штайнмайера".

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