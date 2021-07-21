Песков высказался о возможной сделке ФРГ и США по "СП-2"

Кремль знает о том, что в вопросе "СП-2" Берлину и Вашингтону удалось найти некое взаимопонимание. Однако конкретными деталями Москва не располагает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее по каналам Wall Street Journal пошла информация следующего толка: американцы и немцы якобы готовы предоставить данные о достигнутом по "СП-2" компромиссе уже в среду, 21 июля.

"Мы знаем, что тема "Северного потока -2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. <…> Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном — деталями мы пока не располагаем", — сообщил журналистам Песков.

Россия, напомнил пресс-секретарь, остаётся на позициях экономической направленности проекта и отвергает все обвинения в использовании его как геополитического "рычага".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.