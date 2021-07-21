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Песков высказался о возможной сделке ФРГ и США по "СП-2"

Политика

Кремль знает о том, что в вопросе "СП-2" Берлину и Вашингтону удалось найти некое взаимопонимание. Однако конкретными деталями Москва не располагает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков высказался о возможной сделке ФРГ и США по "СП-2"

Напомним, что ранее по каналам Wall Street Journal пошла информация следующего толка: американцы и немцы якобы готовы предоставить данные о достигнутом по "СП-2" компромиссе уже в среду, 21 июля.

"Мы знаем, что тема "Северного потока -2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. <…>

Мы знаем о том, что было достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном — деталями мы пока не располагаем", — сообщил журналистам Песков.

Россия, напомнил пресс-секретарь, остаётся на позициях экономической направленности проекта и отвергает все обвинения в использовании его как геополитического "рычага".

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Вот и все: ЧИК - и нет ГТС Украины! США и Германия ДОГОВОРИЛИСЬ по Северному потоку-2 без Киева...
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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