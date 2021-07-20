"Красный Крест" обвинил Стокгольм в законодательном "ударе" по беженцам

Политика Стокгольма в отношении беженцев вызвала недовольство "Красного Креста". Как считают представители организации, очередной шведский закон "ударит по людям", которые и так весьма уязвимы.

Напомним, что ранее в Швеции "подкрутили гайки" миграционного законодательства. В частности, станет сложнее получить постоянный вид на жительство — нужно будет "посидеть" на временном не менее трёх лет. Также желающие стать постоянными жителями страны должны обеспечивать себя финансово и не совершать преступлений.

"Это сильно ударит по людям, которые и без того находятся уязвимом положении, а также по возможности обосноваться в Швеции. Нам уже доподлинно известно, что новый закон будет иметь серьёзные последствия", — написал для Aftonbladet генеральный секретарь "Красного Креста" в Швеции Мартин Эрнлёв.

Эксперт считает, что особенно сильно из-за новых шведских законов пострадают женщины, а многие дети будут вынуждены попрощаться с родителями.

"Швеция наперегонки старается брать на себя как можно меньше ответственности", — заявил он.

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