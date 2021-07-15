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Варшаве и Будапешту дали два месяца на объяснения по поводу ЛГБТ

Мир

Продолжается история с "притеснением" ЛГБТ в Польше и Венгрии: дело дошло до Еврокомиссии. По мнению членов ЕК, обе страны нарушают права представителей ЛГБТ-сообщества — и теперь у них есть два месяца, чтобы объясниться.

Варшаве и Будапешту дали два месяца на объяснения по поводу ЛГБТ

Напомним, что и Польша, и Венгрия действуют в плане законотворчества по части ЛГБТ решительно:

  • Варшава спокойно смотрит на то, что в некоторых польских регионах появились "зоны, свободные от ЛГБТ";
  • Будапешт недавно принял закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ детям, в том числе — через рекламные ролики и в школах.

Еврокомиссия, изучив вопрос, сообщила: готовы подать в суд на обе страны, если они не объяснят, что происходит.

"Европейская комиссия открывает процедуру против Венгрии и Польши в сфере равенства и защиты фундаментальных прав…

У обоих государств есть два месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Европейской комиссией.

В противном случае им будет направлено мотивированное мнение, а на следующем этапе последует обращение в Суд Европейского союза", — указано в документе с сайта ЕК.

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В ЕС осуждают венгерский закон как направленный против ЛГБТ…
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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